شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض المرارة الإسهال وألم في البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المرارة تعد من أعضاء الجسم المهمة، وتتعرض للعديد من المشاكل الصحية التي تتسبب في الكثير من الأحيان باستئصالها، وهي عضو يقع أسفل الكبد، ودورها في جسم الإنسان هو تخزين وإفراز العصارة الصفراوية التي تعمل علي التخلص والقضاء على الدهون المتواجدة في الطعام، كما أنها تعمل على زيادة امتصاص الفيتامينات والمواد الغذائية سهلة الذوبان والامتصاص في الدم.

فوظيفة المرارة تعد مهمة جدًا لجسم الإنسان، ولكن عند تعرضها للإصابة ببعض المشاكل الصحية المحتمل الإصابة بها كالتعرض لتكوين الحصوات في الجسم، والتي تعمل في بعض الأحيان للضرورة إنقاذ الشخص والذهاب لإجراء عملية جراحية، تساهم في الحفاظ على الصحة العامة لجسم الإنسان.

وخلال الأسطر السابق ذكرها تعرفنا على المرارة هذا العضو المهمة، ولكن الذي يستلزم في بعض الأحيان استئصال حفاظًا علي صحتك، أما عن أعراض الإصابة بالمرارة فستعرف علي هذا الأمر من خلال التقرير المنشور عبر موقع "webmed".

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أعراض المرارة

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي وجود مشكلة ما في المرارة، ومنها التالي:

-ألم شديد فى البطن تعد من أبرز الأعراض التي يتعرض للإصابة بها الكثير من الأشخاص المصابين بالمرارة، وهذا الألم يكون شديد في البداية ويزداد في كل مرة يتعرض الشخص للإصابة به ولذا يجب توخي الحذر لأنه ينتشر حتي يصل الألم للظهر والصدر.

-في أغلب الأوقات نجد أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في المرارة يواجهون أزمة كبيرة وهي الإصابة أو الرغبة في القيء والغثيان.

-يشعر دائمًا الأشخاص الذين يعانون من المرارة بمشكلة كبيرة وهى الحموضة الشديدة وهذا الأمر يرجع للإصابة بتراكم نسبة كبيرة من الغازات.

-يصاب بشكل دائم الأشخاص المصابون بمشكلة في المرارة بالإسهال المزمن، وهذا الأمر يرجع للإصابة أو للتعرض لأزمة وهي حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي بالجسم.