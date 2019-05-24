سحورك عربى.. اللحوح والسمبوسة والشعرية باللبن السحور فى الصومال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.السحور من الصومال اللحوح
كما يسمونها فى شمال الصومال اما في الجنوب فيطلقون عليها باسم "عنجيرو" وهى عبارة عن عجين من الدقيق والملح والماء يخلط جيدا ويطهى فى مقلاه مثل البان كيك.
عنجيرو اللحوح
هى أحد أشهر الأكلات فى المجتمعات العربية، وفى الصومال تحتل مساحة مهمة فى مائدة رمضان وهى اكلة محبوبة شعبيا بالرغم من انها تستغرق وقتا طويلا وجهد ، حيث انهم يحرصون على طهيها فى المبيت، فهى تتسم بتوازن فى مقادير الدقيق ، وحشوتها الغنية بالخضروات الطازجة واللحم المفروم والتوابل اللذيذة .
مسبوسه
الشعرية بالحليب
التي تعد الأكلة الأعرق والأقدم تاريخاً في البلاد حيث يشكل اللبن وجبة أساسية في الصومال وخاصة في المناطق الجنوبية وحتى في العاصمة.
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