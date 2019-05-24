خريطة اليدين في العلاج الانعكاسي

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إن العلاج الانعكاسي هو علاج قديم استخدم للشفاء من عدة أمراض، وهو يعتمد على فكرة أن كل جزء من أجزاء الجسم متصل من خلال الأعصاب باليدين والأذنين والقدمين. يعتقد أولئك الذين يمارسون العلاج الانعكاسي أنه بمجرد تحفيزهم لبعض النقاط ، يمكنك الحصول على استجابة من الجهاز العصبي الذي يمكنه تخفيف التوتر ، وتحقيق التوازن بين الجسم بأكمله واستهداف أمراض معينة. بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يؤدي التفكير المنعكس إلى الإغاثة الفورية ؛ ويجد أشخاص آخرون ارتياحًا تدريجيًا بعد الممارسة اليومية لهذه التقنيات العلاجية.

العلاقة بين خريطة اليدين والعلاج الانعكاسي

إن الغرض العام من استخدام “العلاج الانعكاسي” هو “موازنة” الجهاز العصبي. ويستخدم علماء الانعكاس عادةً مقاربات وتقنيات عديدة لذلك منها خريطة اليدين وخريطة القدمين. حيث ينقسم الجسم إلى عشر مناطق رأسية متساوية، خمس مناطق منها تقع على الجانب الأيمن من الجسم، وخمس مناطق أخرى على الجانب الأيسر منه. ويتماشى هذا النهج الرأسي لتقسيم مناطق الجسم مع الفلسفة الصينية لمسارات الطاقة في جسم الإنسان. ومع ذلك لا يوجد اتصال مباشر بين هذه المناطق ومختلف أنواع خطوط الطاقة، ولا ترتبط هذه المفاهيم مباشرة بنظام العصب المادي.

ولكن في الواقع يكون هذا الارتباط غير المباشر معتمدا بشكل عام بالتعرف على المسارات الانعكاسية لخطوط الطاقة وعلاقتها بخريطة اليدين التي تتحقق بتقنيات تدليك اليدين والتي تشبه إلى حد ما التقنيات المستخدمة في العلاج بالإبر

كلمة reflexology مشتقة من ما يسمى بـ “reflex arc” ، والذي يشير إلى المسار العصبي الذي يتحكم في منعكس الحركة. بشكل رسمي ، هناك نوعان من المنعكسات الحركية : ” المنعكس اللاإرادي” (يؤثر على الأعضاء الداخلية) و “المنعكس الجسدي” (يؤثر على العضلات) ؛ وتعتبر خريطة اليد مرتبطة بالنوع الأول.

لسوء الحظ ، لا يوجد إجماع بين أخصائيي العلاج الانعكاسي حول كيفية عمل المنعكسات بالضبط. فعلى سبيل المثال، في العديد من مخططات العلاج الانعكاسي يوجد القلب في الجانب الشعاعي لخريطة اليد ويرتبط بالعقلة الثانية من الإبهام. ويرى بعض المعالجين أن المناطق الموجودة في خريطة اليدين تمثل فقط نموذجا تقريبيًا يختلف من شخص لأخر.

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ويعمل خبراء العلاج وفقا لخريطة اليدين بشكل عام على الرسومات البيانية التي تتوافق نوعا ما مع الأعضاء الداخلية المختلفة وأجزاء الجسم. ومع ذلك ، فإن معظم الخرائط اليدوية المنعكسة تكون منفردة و تظهر بعض الاختلافات المهمة مقارنة بالمخططات الأخرى.

تتوفر العديد من نماذج الخرائط اليدين الانعكاسية على و يتم تقديم المخططات في أشكال مختلفة ، وتتوفر العديد . ومع ذلك ، بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا على دراية بأساسيات استخدام خريطة اليدين في العلاج الانعكاسي ، قد تشوشهم حقيقة أن العديد من خرائط اليد تعرض خصائص فريدة – والتي تعكس غالبًا الرؤية الشخصية لمصمم خريطة اليد. وقد شكك المؤلفون في المواقع التمثيلية في اليد التي ترتبط بالعينين والقلب، وهو ما يشكل اليوم جانبا رئيسية في الخلاف على مسالة العلاج الانعكاسي بخرائط اليد.

استخدام خريطة اليدين في العلاج الانعكاسي

يعتبر العلاجي الانعكاسي أو الريفلكسولوجي فرع من فروع الطب البديل التي استخدمت منذ أقدم العصور، وتستعمل خريطة اليدين في العلاج الانعكاسي عن طريق توجيه الضغط على نقاط معينة في اليدين، حيث يقوم المختص في العلاج بملاحظة والتدقيق وتفسير الانعكاسات المختلفة من تغير لون اليد، ملمسها وحركتها، وتكون كل نقطة في اليدين مسئولة عن جزء محدد في الجسم. يتم نقل رسالة عصبية من هذه النقط في اليدين إلى الدماغ وتحديدا منطقة الحبل الشوكي ، وتتم ترجمتها ونقلها إلى الجزء المستهدف في العلاج.

جلسات العلاج الانعكاسي بخريطة اليدين

تستغرق جلسات العلاج الانعكاسي باستعمال خريطة اليدين مدة لا تقل عن ساعة كاملة، مقسمة بالتساوي بين كل يد، أي بمعدل نصف ساعة لليد الواحدة، حيث يقوم المعالج بتركيز التدليك بطريقة معينة على مناطق محددة في خريطة اليدين لمعالجة أمراض معينة، وتمتد الجلسات إلى ما بين ثلاث إلى أربع جلسات أسبوعيا لتحقيق الاستفادة القصوى في معالجة المشاكل الصحية.

وتظهر الفوائد خريطة اليد في العلاج الانعكاسي ، من خلال تحسين الدورة الدموية، تحقيق التوازن الهرموني في الجسم، التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، تجديد خلايا الجسم وزيادة طاقة الجسم ونشاطه وتوازنه. كما يمكن استخدام هذه التقنية بشكل عام في تشخيص الحالة المرضية للمتعالج.