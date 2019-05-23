«النمر» يكشف حقيقة وجود خلطة أعشاب تنقي «القلب» من الشحوم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفى الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، وجود خلطة من الأعشاب تساعد على تنظيف شرايين القلب من الشحوم. وقال “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “لا يوجد في الطب مفهوم أن يكون هناك خلطة من الأعشاب وزيت الزيتون والزنجبيل لتنظيف شرايين القلب من الشحوم المترسبة والانسدادات”.

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