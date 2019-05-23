شكرا لقرائتكم خبر عن أنشأتها جهات فاعلة سيئة.. «فيس بوك» تعلن تعطيل مليارات الحسابات المزيفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس، أنها عطّلت مؤخراً مليارات الحسابات المزيفة التي أنشأتها «جهات فاعلة سيئة».
وأضافت الشركة- في تقرير نقلته شبكة (فرانس 24) الإخبارية- أن 5% من الحسابات المفعلة يُحتمل أن تكون زائفة، وأن عدد الحسابات المعطلة بلغ 2.19 مليار خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت (فيس بوك) أن حجم الحسابات التي تم اتخاذ إجراء بشأنها زاد بسبب الهجمات التلقائية التي يقوم بها «فاعلون سيئون» يحاولون إنشاء أعداد كبيرة من الحسابات في وقت واحد.
من ناحية أخرى، قالت (فيس بوك) إنها أحرزت تقدماً في مواجهة خطاب الكراهية، حيث إنها تقوم بحذف المحتوى بدلاً من الانتظار حتى يقوم المستخدم بالإبلاغ عنه.
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