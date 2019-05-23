ماسك الخيار لتهدئة البشرة من الاحمرار

الاحمرار والحكة الناتجة عن حرارة الصيف، تحتاج إلى أحد المرطبات القوية لتهدئة بشرتِك، وإن كنتِ تخافين من تجربة المنتجات التي لا تعرفين مدى تأثيرها على بشرتِك، وما إذا كانت تحتوي على مواد كيماوية، لهذا فما لكِ سوى المواد الطبيعية.

والخيار يُعتبر مصدرًا غنيًّا بمضادات الأكسدة التي تمنع ظهور تجاعيد البشرة وتساعدها على التنفس، لهذا فهو مهم في عملية الترطيب، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين C، وفيتامين K، وتُعتبر هذه الفيتامينات أيضًا مصدرًا غنيًّا بمضادات الأكسدة، التي تقلل أيّ نوع من الانتفاخ ناتج عن الاحمرار، لتظهر ببشرة مشرقة.

ماسك الخيار والزبادي

- حبة خيار مهروسة

- 3 ملاعق كبيرة زبادي طريقة عمل الماسك

اخلطي الزبادي مع الخيار المهروس ووزعيه على بشرتِك. اتركي الخيار والزبادي على وجهكِ لمدة 20 - 30 دقيقة. اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، ثم الماء البارد لغلق المسام، والحصول على ترطيب مضاعف للبشرة.

ماسك الخيار والعسل وزيت الزيتون

- نصف حبة خيار متوسطة الحجم مقطّعة إلى شرائح.

- ملعقة كبيرة عسل

- ملعقة كبيرة زيت زيتون

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طريقة عمل الماسك اخلطي العسل مع زيت الزيتون ووزعيه على بشرتكِ كطبقة أولية. ضعي شرائح الخيار كملطّف فوق العسل وزيت الزيتون. اتركي الخليط يدوم لمدة نصف ساعة للحصول على نتيجة مرغوبة.

ماسك الخيار مع الحليب والشوفان

- حبة خيار مقطّعة إلى شرائح

- ملعقة كبيرة شوفان

- ملعقة كبيرة حليب

طريقة عمل الماسك في الخلّاط، اضربي الخيار مع الشوفان والحليب حتى يصبح قوامًا متجانسًا. بعد أن تحصلي على هذا القوام، على بشرة نظيفة، ضعي الخليط مع الفرك قليلًا بلطف. اتركي الخليط حتى يجف، ثم اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر.

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