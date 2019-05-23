"حشرات" تعيش في مسام وجه الإنسان دون أن يعلم

كشف علماء أن سوسا صغيرا جدا اسمه "Demodex " يعيش في مسام وجه الإنسان ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة.

وحلّلت الدكتورة ميشيل تراوتوين، الخبيرة في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم في سان فرانسيسكو، وجوه أكثر من 2000 مشارك، استقطبت جميعها عث الوجه، وفي حديثها مع "KQED"، قالت الدكتورة ميشيل: "يبدو العث ذو الأرجل الثمانية وكأنه نوع من أنواع الديدان الصغيرة العنيدة".

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ويعيش عث الوجه في بصيلات الشعر على وجوهنا، ويتغذى على الزهم، وهو الزيت المنتج لمنع جفاف الوجه، ويمكن أن يظل على قيد الحياة مدة أسبوعين فقط، حيث يقوم بالتزاوج ووضع البيوض داخل المسام، وفي حين أن معظمنا لن يلاحظ العث أبدا، إلا أنه يمكن أن يسبب مشاكل حادة لدى البعض، بما في ذلك حالة مرضية تسمى "demodicosis"، تنجم عن كثرة تعداد العث على الوجه مع عدم قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الطفيليات، لكن قبل أن تشعر بالذعر عليك أن تعلم أن عث الوجه لن يسبب لك أي ضرر خطير، وبخاصة أن معظمنا يتعايش معه جيدا، وفقا للدكتورة ميشيل.

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