طريقة إعداد وتحضير قطايف بالقشطة

القاهرة - لايف استايل المقادير

3 كوب ماء

1 ½ كوب دقيق

1 معلقة كبيرة خميرة

½ كوب سميد (ناعم)

½ معلقة صغيرة باكينج بودر

½ كيلو قشطة (طازجة) الطريقة :

هنخلط الدقيق والسميد والخميرة والباكينج بودر مع بعض كويس جدا والأفضل ننخلهم.

بعد كده هنضيف كوب ماء ونقلب كويس جدا وبعدين نضيف كوب تانى ونقلب وبعد كده هنضيف أخر كوب ونقلب كويس.

بعد كده هنغطى البولة ونسيبها ساعة علشان العجينة تخمر.

هنسخن طاسة على النار وهنصب عليها العجين بأى معيار على حسب المقاس اللى عايزينه.

اول ما يظهر على العجين فقاقيع كتير واللمعة بتاعته تروح كده تبقى القطايف استوت.

هنفرش القطايف على صينية تبرد وبعد كده هنحشيها بالقشطة وهنقفلها بالضغط على الأطراف وممكن نرش عليها فستق مبشور وعسل وبكده تبقى جاهزة للتقديم. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد قشطة الحلويات بجبن الموزريلا فريكو طريقة إعداد وتحضير كنافة بالقشطة سهلة

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