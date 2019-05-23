طريقة إعداد وتحضير قلقاس بالصلصة

القاهرة - لايف استايل المقادير

3 معلقة كبيرة سمن

2 معلقة كبيرة عصير ليمون

1 كيلو قلقاس

1 رشة ملح

1 رشة فلفل اسود مطحون

½ كيلو عصير طماطم

½ كيلو لحمة بتلو

½ لتر مرق الدجاج الطريقة:

نقشر القلقاس وينظف بواسطة مناديل ورقية دون غسيل ثم يقطع.

فى طاسة على النار نضع السمن والقلقاس ونقلبة حتى يأخذ لون ذهبى.

ثم ينشل على ورق ماص للمادة الدهنية.

ثم فى نفس الطاسة نضيف اللحم ونقلب حتى تحمر.

ثم نضع القلقاس واللحم فى حلة ونضيف لهم عصير الطماطم والمرق وعصير الليمون ونضعها على النار حتى تغلى ثم نهدى النار ونتركها حتى تنضج.

يغرف فى طبق التقديم يقدم مع أرز أبيض بالهنا والشفا. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضير فاصولياء بالطماطم والزيت طريقة إعداد وتحضير كوسا محشي مع صلصة طماطم

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