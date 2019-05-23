طريقة إعداد وتحضير أرز بالخلطة

المقادير

4 معلقة كبيرة زيت ذرة

2 كوب ماء

2 كوب مرق الدجاج

2 عدد ورق لورا

2 كوب أرز عادى

2 معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 كوب لوز (مقشر ومقسوم نصفين ومحمص)

1 معلقة صغيرة قرفة

1 كيلو كبدة (دجاج)

1 كوب بندق (مقشر ومقسوم نصفين ومحمص)

1 رشة ملح

1 معلقة كبيرة زبدة

1 معلقة صغيرة حبهان

1 معلقة كبيرة سكر

1 رشة فلفل اسود مطحون

الطريقة:

فى حلة على نار متوسطة هنضيف الزيت والأرز ونقلبه لحد ما يتحول للون البنى الفاتح.

بعد كده هنضيف السكر ونقلب دقيقتين كمان وبعدين هنضيف المرقة والماء والحبهان وورق اللورا والملح.

هنسيب الأرز على النار لحد ما الماء يغلى وبعد كده هنوطى النار ونغطى الحلة

بعد حوالى ربع ساعة هنقلب الأرز تقليب خفيف بمعلقة خشب ونسيبه كمان ربع ساعة لحد ما يستوى

هنقطع كبد الدجاج قطع صغيرة أو متوسطة وفى طاسة على النار هنحمرها فى الزبدة مع رشة ملح ورشة فلفل

هنضيف الرز لطبق التقديم ونزينه بالمكسرات وكبد الفراخ

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