شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. العسل وخل التفاح لعلاج حروق الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد التعرض بحروق الشمس، والتى يمكن علاجها بطرق طبيعية، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على طريقة استخدام العسل وخل التفاح لعلاج حروق الشمس بحسب موقع commonsense home.

وهذه العلاجات المنزلية لحروق الشمس ستساعد على تخفيف حكة حروق الشمس وسرعة الشفاء، ويعتمد الوقت الذى تستغرقه حروق الشمس للشفاء على شدة الحرق، حروق الشمس الخفيفة ، يجب أن تكون أفضل في 3-5 أيام. من المحتمل أن يستغرق الحرق المعتدل أسبوعًا أو أكثر ، ومن المحتمل أن تستغرق الحروق الشديدة مع ظهور بثور أسبوعين أو أكثر.



خل التفاح

خل التفاح لعلاج حروق الشمس خل التفاح لعلاج حروق الشمس

لاستخدام خل التفاح في حروق الشمس ، يمكنك استخدامه بشكل مباشر على الجلد، أو تخفيفه في الماء الفاتر

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- ضع الخل على حروق الشمس بلطف باستخدام كرة قطن أو ضع منشفة ناعمة مبللة بالخل على المنطقة للمساحات الكبيرة ، أضف كوبًا من الخل للماء وانقعه لمدة 15 إلى 20 دقيقة وهذا خيارًا جيدًا لفروة الرأس التي تحرقها الشمس، حيث لن يترك بقايا يصعب غسلها من شعرك.



العسل

ثانيا العسل لعلاج حروق الشمسالعسل يحسن شفاء الحروق حيث يحتوي على إنزيمات وبروتينات تعزز الشفاءويوفر التغذية للأنسجة.

العسل يقلل الالتهاب والتورم.

يوصى بالعسل كعلاج للحروق، إنه يعمل بشكل جيد ، ضع العسل بشكل مباشر على الجلد في اليومين الأولين ، وبعدها يعود الجلد إلى طبيعته.