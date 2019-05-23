انت الان تتابع موضوع بحث علمي عن متلازمة توريت والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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متلازمة توريت (TS) هي اضطراب عصبي يتميز بحركات وتكرارات نمطية متكررة وغير إرادية تسمى التشنجات اللاإرادية، ويدعى هذا الاضطراب للدكتور جورج جيل دو لا توريت، أخصائي الأعصاب الفرنسي الرائد الذي وصف الحالة في عام 1885 لأول مرة من امرأة نبيلة فرنسية تبلغ من العمر 86 عاما، وعادة ما يتم ملاحظة الأعراض المبكرة لل TS في الطفولة مع متوسط ​​ظهور يتراوح بين 3 و 9 سنوات، ويحدث TS في الناس من جميع الفئات العرقية، وتتأثر الذكور حوالي ثلاث إلى أربع مرات أكثر من الإناث، وتشير التقديرات إلى أن 200000 أمريكي يعانون من أقسى أشكال TS ، وأكثر من واحد من كل 100 معرض لديهم أعراض أكثر اعتدالا وأقل تعقيدا مثل التشنجات اللاإرادية الحركية أو الصوتية، وعلى الرغم من أن TS يمكن أن يكون حالة مزمنة مع أعراض تدوم مدى الحياة، فإن معظم الأشخاص المصابين بهذه الحالة يعانون من أسوأ أعراض التشنج في سن المراهقة المبكرة، مع حدوث تحسن في أواخر سن المراهقة والاستمرار في مرحلة البلوغ .

ما هي اعراض متلازمة توريت

يتم تصنيف التشنجات اللاإرادية على أنها بسيطة أو معقدة، والتشنجات اللاإرادية البسيطة هي حركات مفاجئة وجيزة ومتكررة تنطوي على عدد محدود من مجموعات العضلات، وبعض التشنجات اللاإرادية البسيطة الأكثر شيوعا تشمل وميض العين وحركات العين الأخرى، وغمقان الوجه وتهتك الكتفين، وتشنج الرأس أو الكتف، وقد تتضمن الأصوات البسيطة أصواتا متكررة لإخلاء الحلق أو استنشاق أو شخير، والتشنجات اللاإرادية المعقدة هي أنماط متميزة ومنسقة من الحركات التي تشمل عدة مجموعات من العضلات، وقد تشمل التشنجات اللاإرادية الحركية المعقدة على تجهم الوجه مع لف الرأس والكتف، وقد تبدو التشنجات اللاإرادية المعقدة الأخرى هادفة بالفعل بما في ذلك استنشاق الأشياء أو لمسها أو التنقل، أو القفز أو الانحناء، أو التواء .

وقد تتضمن التشنجات اللاإرادية الصوتية البسيطة تطهير الحلق أو استنشاق الشخير أو النباح، وتشمل التشنجات الصوتية الأكثر تعقيدا كلمات أو عبارات، وربما تشمل أكثر التشنجات اللاإرادية إثارة وتعطيلا الحركات الحركية التي تؤدي إلى إيذاء النفس مثل تثقيب المرء في الوجه أو التشنجات اللاإرادية الصوتية بما في ذلك “coprolalia” وهي موجود فقط في عدد صغير (10 إلى 15 في المئة) من الأفراد الذين يعانون من TS ، ويسبق بعض التشنجات اللاإرادية نحث أو ضجة كبيرة في المجموعة العضلية المصابة، وتسمى عادة نوبة مبكرة، وسيصف بعض الذين يعانون من TS الحاجة إلى إكمال العرة بطريقة معينة أو عدد معين من المرات من أجل تخفيف الرغبة أو تقليل الإحساس، والتشنجات اللاإرادية غالبا ما تكون أسوأ مع الإثارة أو القلق وأفضل خلال الأنشطة الهادئة والمركزة .

يمكن للأشخاص الذين يعانون من TS السيطرة على التشنجات اللاإرادية الخاصة بهم

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على الرغم من أن أعراض TS لا إرادية إلا أن بعض الأشخاص قد يقومون أحيانا بقمع أو تمويه أو التحكم في التشنجات اللاإرادية بطريقة أخرى في محاولة لتقليل تأثيرها على الأداء، ومع ذلك غالبا ما يبلغ الأشخاص المصابون بمتلازمة TS عن زيادة حادة في التوتر عند قمع التشنجات اللاإرادية إلى الحد الذي يشعرون فيه بأنه يجب التعبير عن العرة (ضد إرادتهم)، ويمكن أن تكون التشنجات اللاإرادية ردا على أحد العوامل البيئية طوعية أو هادفة ولكنها ليست كذلك .

اسباب متلازمة توريت

على الرغم من أن سبب TS غير معروف تشير الأبحاث الحالية إلى حدوث تشوهات في مناطق معينة من الدماغ (بما في ذلك العقد القاعدية، والفص الجبهي، والقشرة)، والدوائر التي تربط هذه المناطق والناقلات العصبية (الدوبامين ، والسيروتونين ، والنورادرينرين) المسؤولة عن التواصل بين الخلايا العصبية، وبالنظر إلى العرض التقديمي المعقد في كثير من الأحيان من TS من المحتمل أن يكون سبب الاضطراب معقدا على حد سواء .

علاج متلازمة توريت

نظرا لأن أعراض التشنج اللاإرادي غالبا ما لا تسبب ضعفا، فإن غالبية الأشخاص الذين يعانون من TS لا يحتاجون إلى دواء لقمع التشنج اللاإرادي، ومع ذلك تتوفر الأدوية الفعالة لأولئك الذين تتداخل أعراضهم مع الأداء، والأدوية المضادة للذهان (الأدوية التي يمكن استخدامها لعلاج الاضطرابات الذهانية وغير الذهانية) هي الأدوية الأكثر فائدة باستمرار لقمع التشنجات اللاإرادية، ويتوفر عدد ولكن بعضها أكثر فعالية من غيرها (على سبيل المثال ، هالوبيريدول وبيموزيد)، ولسوء الحظ لا يوجد دواء واحد مفيد لجميع الأشخاص الذين يعانون من TS ، ولا أي دواء يلغي الأعراض تماما، بالإضافة إلى ذلك جميع الأدوية لها آثار جانبية، ويمكن إدارة العديد من الآثار الجانبية للذهان عن طريق بدء العلاج ببطء وتقليل الجرعة عند حدوث آثار جانبية .

وتشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعا لمضادات الذهان التخدير وزيادة الوزن وتخفيف الإدراك، والآثار الجانبية العصبية مثل الهزة، وردود الفعل الشاذة (حركات التواء أو المواقف)، والأعراض الشبيهة بالباركنسونية وغيرها من الحركات الحركية (غير الطوعية) أقل شيوعا وتتم إدارتها بسهولة عن طريق تخفيض الجرعة، والتوقف عن مضادات الذهان بعد الاستخدام طويل الأمد يجب أن يتم ببطء لتجنب الزيادات المرتدة في التشنجات اللاإرادية وخلل الحركة الانسحابي، وشكل من أشكال خلل الحركة يسمى خلل الحركة المتأخر هو اضطراب حركة متميز عن TS قد ينجم عن الاستخدام المزمن لمضادات الذهان، ويمكن تقليل خطر هذا التأثير الجانبي باستخدام جرعات أقل من مضادات الذهان لفترات زمنية قصيرة .