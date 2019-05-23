شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: بريطانيا تنفق 12 مليار جنيه إسترلينى سنويًا على الأمراض المرتبطة بالتدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل منظمة الصحة العالمية، باليوم العاملى للإقلاع عن التدخين يوم 31 مايو من كل عام، وتعتبر هذه المناسبة فرصة للتوعية بمخاطر التدخين، نظرًا للأمراض التى يسببها التدخين والتى يتم إنفاق ملايين الدولارات لعلاجها.



التدخين مشكلة كبيرة فى بريطانيا

وكشفت صحيفة "The Sun" البريطانية، عن أن تكلفة الأمراض ذات الصلة بالتدخين، وفترات التوقف عن التدخين، في بريطانيا 12 مليار جنيه إسترليني في السنة، وتقدر تكلفة 1.3 مليون مدخن بحوالى 1.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

كشفت دراسة عن أن المدخنين يكلفون الاقتصاد البريطاني 12 مليار جنيه إسترليني سنويًا بسبب المرض، على الرغم من انخفاض عدد الأشخاص الذين يدخنون من حوالي 11 مليونا إلى 9 ملايين في السنوات الثماني الماضية.

يكلف العمال الذين يقضون وقتًا للحصول على استراحة للتدخين 3.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا، حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني يوميًا.

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ويكلف الموظفون الذين يقضون إجازة مرضية بسبب الأمراض المرتبطة بالتدخين 8.4 مليار جنيه إسترليني إضافي.

وجدت دراسة أن لندن هي الأكثر تضررًا، تليها مانشستر، وست ميدلاندز، وأقل التكاليف كانت 45 مليون جنيه إسترليني في دورست، تثبت الأرقام أن التدخين لا يزال يمثل مشكلة في جميع أنحاء البلاد.