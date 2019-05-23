شكرا لقرائتكم خبر عن الماء فيه سم قاتل.. متى تتحول المياه من سر الحياة لمسبب الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الماء سر الحياة بالتأكيد فهو الذى يعمل على عمل وتحريك كل أعضاء الجسم، ولكن هل فكرت يومًا أن سر الحياة قد يصيبك بالتسمم.

الاستهلاك المفرط للمياه قد يؤدي إلى الإصابة بحالة تعرف باسم تسمم المياه، وهو اضطراب في وظائف المخ بسبب شرب الكثير من الماء، ويعمل كثرة الماء فى التسبب فى زيادة كمية الماء فى الدم ما يخفف ومن الشوارد وخاصة الصوديوم، عندما تنخفض مستويات الصوديوم عن 135 مليمول / لتر، يطلق عليه نقص صوديوم الدم.

يساعد الصوديوم وفقًا لتقرير موقع "medicalnewstoday" في موازنة السوائل داخل وخارج الخلايا، وعندما تنخفض مستويات الصوديوم بسبب الاستهلاك الزائد للماء، تنتقل السوائل من الخارج إلى داخل الخلايا، ما يؤدي إلى تضخمها، وعندما يحدث هذا لخلايا الدماغ، يمكن أن ينتج عنه آثار خطيرة تهدد الحياة.



الكميات التى تسبب تسمم من الماء

مخاطر الكثير من الماء على جسمك

عندما تتضخم خلايا المخ، يزداد الضغط داخل الجمجمة، هذا الضغط يسبب الأعراض الأولى لتسمم المياه، والتي تشمل: الصداع والقئ والغثيان، وفى الحالات الشديدة يمكن أن تؤدي إلى أعراض أكثر خطورة، مثل:

زيادة ضغط الدم.

الارتباك.

رؤية مزدوجة.

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النعاس.

صعوبة في التنفس.

ضعف العضلات والتشنج.

عدم القدرة على تحديد المعلومات الحسية.

في الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب تسمم المياه نوبات وتلف في الدماغ وغيبوبة وحتى الموت



التسمم من المياه

كيف تعرف أنك فى خطر من تسمم المياه

لديك خطر أكبر لتطوير التسمم بالمياه إذا كنت تشرب الكثير من الماء في فترة زمنية قصيرة، ويكون الخطر أقل إذا كنت تشرب نفس الكمية خلال فترة زمنية أطول بكثير، فيمكن أن تحدث أعراض نقص صوديوم الدم من أقل من (3-4 لترات) من الماء في فترة زمنية قصيرة.

تستطيع كليتك التخلص من حوالي (20-28 لتر) من الماء يوميًا، لكن لا يمكن التخلص منها بأكثر (لتر) في الساعة، لذلك لتجنب أعراض نقص صوديوم الدم، يجب ألا تشرب أكثر من لتر مياه فى الساعة.