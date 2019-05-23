فطارك عربى.. العانبولو والمقمد وأطباق متنوعة من الأرز أكلات صومالية فى رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك. الإفطار من الصومال

الإفطار من الصومال تشتهر الصومال بتطبيق السمبوسة على مائدة الإفطار والسحور العانبولو

العانبولو أكله تشتهر بها الصومال بشدة، ويتصدر طبق العانبولو الموائد فى رمضان، باعتباره أكثر الأكلات شهرة، وهو أكلة تقليدية متوارثة تستغرق وقتاً طويلاً لإعدادها رغم بساطتها. وتتكون من حبوب فاصوليا الأزوكي مخلوطة بالزبدة والسكر والأرز ويتم طهو الفاصوليا على نار هادئة لمدة خمس ساعات كاملة للوصول إلى النكهة المطلوبة، ثم يضاف إليها الأرز والزبدة والسكر. العانبولو

Advertisements أطباق من الأرز

أطباق من الأرز وتحتل أطباق الأرز مكانة كبيرة في قلوب الصوماليين، ويتم إعداده وطهوه بطرق متنوعة، حيث يضاف له التوابل والأعشاب التي تكسبه طعماً مختلفاً في كل مرة، وتقدم عادة مع اللحوم أو الأسماك. أطباق الارز المقمد والباريز

المقمد والباريز وهو من الأطباق الرئيسة التي تتوسط المائدة فى رمضان، وهو عبارة عن قطع صغيرة من لحم البقر المجفف أو الماعز أو لحم الإبل، ويسلق، ويضاف له التوابل والسمن، من أشهر الأصناف على المائدة الصومالية أيضا الباريز هو عبارة عن الأرز ولحم الإبل المتبل بتركيبة خاصة من التوابل الصومالية.

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