شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية» تعلن اقتراب كويكب ضخم من الأرض: يصل مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اقترب كويكب ضخم من الأرض ولكن بشكل آمن ويصل إلى أقرب نقطة له من الأرض مساء يوم السبت، مشيراً إلى أن الكويكب1999 KW4 تم اكتشافه في عام 1999 وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مدارة بدقة.

وقال «القاضي» في بيان الخميس، أن الكويكب سيمر على مسافة آمنه من الأرض تبلغ حوالي 5 مليون كم أي سوف يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وإنه برغم ضخامته لا يمثل أي خطورة على الأرض .

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وأضاف أن الكويكب نوع نادر حيث إنه من الكويكبات المزدوجة وله تابع يبعد عنه مسافة 2.6 كم ويتحرك حوله من جهه إلى الأخرى في مدار محدد، ويكمل الكويكب دورته حول الشمس في 188 يوم .

ويبلغ عرض الكويكب 1.5 كم بينما يبلغ عرض الجسم التابع له 0.5 كم ويتحرك الكويكب في مداره بسرعة 77.446 كم/ساعة بالنسبة لسرعة الأرض، وسوف يعود الكويكب المزدوج 1999 KW4 إلى أقرب نقطة له من الأرض مرة أخرى في 25 مايو 2036.

ومن الحقائق الهامة أنه بعد اقتراب 1999 KW4 من الأرض في 25 مايو 2019 لن يقترب أي جسم آخر من الأرض بهذه الضخامة أو أكبر حتى عام 2027 حيث يمر بالقرب من الأرض في 6 يونيو 2027 الكويكب 4953 (1990 MU)، والذي يبلغ حجمه 4-9 كم، وسوف يمر أيضا بالقرب من الأرض بشكل آمن وعلى مسافة تعادل 12 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وسوف يعود مرة أخرى بالقرب من الأرض في 2058 على مسافة 9 مرات من البعد بين الأرض والقمر.