فوائد لعب الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 04:40 مساءً - اللعب مغامرة مثيرة وتجربة مشوقة لكل طفل، يقوم بها دون ملل أو تعب، ويستغرق فيها مستمتعاً ناسياً كل ما يحيط به من أشياء أو أفراد، وعلى الأهل تمكين طفلهم من ممارسة اللعب والقيام بالمغامرات، والهدف أن تكتمل صحة الطفل النفسية وتنمو قدراته ومهاراته الحركية والذهنية. معنا الدكتورة فؤادة هدية أستاذة طب نفس الطفل بالجامعة للتوضيح. كل طفل شديد الولع باللعب، محب للاستطلاع، تواق لاستكشاف البيئة المحيطة به، ومع اللعب تزداد خبرته الحياتية ويكتسب الكثير من المهارات، إضافة إلى نمو العديد من الميول والمواهب والاتجاهات والأهم: القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

باللعب يكتشف الطفل المعارف والمعلومات والمهارات المختلفة، كما أنه يُمكّنه من تفجير قدراته وطاقاته الخاصة، وتوظيفها في حل مشكلات اللعب التي تواجهه.

من خلال اللعب يتمكن الطفل من اتخاذ القرار والابتكار والإبداع في ترتيب اللعب وتزيينها، ومع استغراق الطفل في اللعب يزداد انتباهه وتركيزه الإلزامي لمدة طويلة، مع تنمية قدرته على التخيل والابتكار والإبداع.

اللعب يُمّكن الطفل من اكتشاف ذاته الجسمية، ومعرفة حركة أعضاء جسمه، مع القدرة على التوافق العضلي العصبي والاتزان الجسمي.

الطفل وسط ألعابه يتمكن من التعبير السليم عن ذاته، أو عن حاجاته الخاصة، ويتمكن أيضاً من توجيه الاستفسارات وإثارة التساؤلات الهادفة، إضافة إلى تعريف الطفل باستخدام المواد والأدوات المختلفة.

اللعب يتيح للطفل الفرصة للتعبير عن مشاعره وعواطفه، ويدربه على التحكم والاتزان الانفعالي، كما يساعده على إشعاره بالنجاح وتدريبه على تقبل الفشل أيضاً.

باللعب يكتسب الطفل الاتجاهات السوية نحو الذات والغير؛ حيث يساعده اللعب مع الغير على التفاعل الاجتماعي السوي، كما يعرفه كيفية المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والعناية بها، وتدريبه على توسيع نطاق علاقاته الاجتماعية.

(ركوب العجل، الأرجوحة، حواجز التسلق، الجري) ألعاب تساعد على نمو العضلات، واكتساب الثقة بالنفس.

(الألعاب البنائية والإنشائية؛ كالمكعبات والصلصال، الورق، الأقلام الملونة، الطباشير، الرمل) ألعاب تلطف من نزعة الهدم والتخريب.

(الصور المتقطعة التي يعاد تركيبها -البازل-، والخرز الخشبي الكبير لعمل العقود والورق الملون)، ألعاب تساعد على نمو حاسة التركيز وإدراك الأشكال والألوان المختلفة.

اللعب بالعرائس والحيوانات والقطارات والأدوات المنزلية تساعد على التعبير عن رغبات الطفل وانفعالاته الداخلية، وتمكنه من تقليد الكبار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوائد لعب الطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.