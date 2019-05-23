هواوي تتأقلم لتفادي العاصفة بعد الإجراءات الأميركية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قدمت الصين احتجاجا إلى الولايات المتحدة بسبب طريقة تعاطيها مع شركة هواوي العملاقة للاتصالات، ¤Wوشددت على أن بكين ستكون قادرة على حماية حقوق الشركات الصينية.

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