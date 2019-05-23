شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإكثار من تناول اللبن الرائب يوميا يعمل على تقليل القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد "البروبيوتيك (الخمائر الطبيعية) من الكائنات الحية الموجودة بشكل طبيعي فى بعض الأطعمة المعروفة أيضا باسم البكتيريا "الجيدة" أو"الصديقة"، لأنها تحارب البكتيريا الضارة وتمنعها من الاستقرار في الأمعاء.



وتشير الأبحاث الحديثة إلى أنه يمكن علاج الاضطرابات العقلية من خلال تنظيم الكائنات الحية الدقيقة المعوية، ولكن لم يكن هناك دليل محدد يدعم هذا.



وقد توصل الباحثون فى كلية الطب جامعة "شنجهاى"، إلى أن الأمعاء الدقيقة يمكن أن تساعد في تنظيم وظائف المخ من خلال ما يسمى "محور الأمعاء".

Advertisements

وللوصول إلى هذا الاستنتاج ، استعرض الباحثون 21 دراسة نظرت في حالة 1.503 شخصا .. ووجد الباحثون أن مكملات البروبيوتيك فى سبع دراسات ضمن تحليلهم تحتوى على نوع واحد فقط من البروبيوتك ، واستخدمت دراستان منتجا يحتوى على نوعين من البروبيوتيك ، شملت المكملات المستخدمة فى الدراسات الخمس الأخرى ثلاثة أنواع على الأقل .



بشكل عام ، أظهرت 11 من 21 دراسة تأثيرًا إيجابيًا على أعراض القلق من خلال تنظيم الكائنات الحية الدقيقة المعوية ، مما يعني أن أكثر من نصف الدراسات (52 %) أظهرت أن هذا النهج فعال، من بين 14 دراسة استخدمت البروبيوتيك كتدخل، وجد أكثر من الثلث (36 في المائة) أنها فعالة في الحد من أعراض القلق ، في حين أن ستة من الدراسات السبع المتبقية التي استخدمت غير البروبيوتيك كتدخلات وجدت تلك فعال - معدل الفعالية يبلغ 86 في المائة، وكانت التدخلات غير بروبيوتيك أيضا أكثر فعالية.

