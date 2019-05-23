شكرا لقرائتكم خبر عن فى موجة الحر.. أصحاب الأمراض المزمنة ابتعدوا عن الشمس واهتموا بالماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى أصحاب الأمراض المزمنة من ارتفاع درجات حرارة الطقس، وفى ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الطقس وارتفاع حرارته، يقدم ”الخليج 365” لأصحاب الأمراض المزمنة بعض النصائح للحد من المضاعفات عند التعرض للشمس، وذلك وفقا لموقع "Dailymedicalinfo".

فى ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع شديد فى درجات حرارة الطقس، يجب على مرضى الأمراض المزمنة اتباع بعض النصائح للحد من التعرض للمضاعفات الخطيرة خلال الصيام خاصة مرضى القلب، والسكر والكوليسترول والضغط، ومنها:

- على أصحاب الأمراض المزمنة تجنب النزول من المنزل إلا للضرورة القصوى.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، حتى لا تتعرض لضربات الشمس القاتلة.

- الاهتمام بارتداء ملابس فاتحة اللون، حتى لا تمتص أشعة الشمس التى تتسبب فى التعرض للهبوط.

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- الاهتمام بكميات الماء والسوائل خلال الفترة بين الإفطار إلى السحور، فعند نقص نسبة السوائل فى الجسم أنت تعرضه للجفاف، لذا عليك تناول 3 لترات فى هذا الحر الشديد.

- ارتداء قبعة عند النزول فى الشمس للحفاظ على الرأس من أشعة الشمس الضارة.

- لمرضى الضغط تناول برتقال فى السحور لأنه يحافظ على نسبته فى الدم، مع ضرورة الاهتمام بالدواء.

- على مريض السكر تناول جرعات الأنسولين أو الدواء بانتظام تجنبا للمضاعفات.

- لمرضى القلب تجنب النزول فى أشعة الشمس.