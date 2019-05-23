شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. عملية جراحية لرضيعة ميتة للتبرع بأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت كاميرات أحد المستشفيات الأمريكية لقطات حية للحظة التى يتم فيها إجراء عملية جراحية لطفلة رضيعة ميتة بسبب فيرس أدى إلى توقف الدماغ لكن تبرعت بأعضائها.



الطفلة كورالن قبل الوفاة

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قامت السيدة "مياجان سوبوليك" 29 سنة والدة الطفلة بتقبيل ابنتها "كورالن سوبوليك"، البالغة من العمر 22 شهرًا، قائلة: "عليكى أن تنقذى ثلاثة أشخاص، أحبك إلى الأبد".



الطفلة كورالن أثناء التبرع بأعضائها

وفى شريط الفيديو المغمور بالدموع، يصطف الأطباء والممرضات فى الممرات لتكريم "كورالن" أثناء غناء "Amazing Grace".

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الطفلة كورالن أثناء التبرع بأعضائها

وكانت الطفلة "كورالين"، من نيو هامبتون، بولاية أيوا، قد أعلن الأطباء أنها أصيبت بتوقف فى المخ قبل يوم واحد فقط من معركة استمرت خمسة أيام مع فيروس، وقال الأطباء إنه سيتم إنقاذ ثلاثة أشخاص بواسطة الطفلة "كورالين"، التى تبرعت بقلبها وكبدها وكليتيها.

وقالت والدة الطفلة "مياجان سوبوليك" إلى جانب والد "كورالين" السيد "بول سوبوليك" 32 سنة "أحبك للأبد، أنت أفضل شىء حدث لى على الإطلاق".



الطفلة كورالن أثناء التبرع بأعضائها

وظهرت "كورالين" وهى ترتدى قبعة صغيرة متماسكة عليها أزهار البابونج وربطها بعشرات الأسلاك، وجمع حساب GoFundMe الأموال لجنازة الفتاة الصغيرة أكثر من 1700 جنيه إسترلينى.



الطفلة كورالن مع والدها

وتم التبرع بكليتيها لامرأة تبلغ من العمر 41 عامًا، وقالت السيدة سوبوليك "أشجع الجميع على التفكير فى التبرع بالأعضاء.