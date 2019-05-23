الحصبة تهاجم 25 ولاية أمريكية

أعلن المسؤولون في ولاية مين الأمريكية إصابة طفل بالحصبة لتصبح مين الولاية الأمريكية الـ25 التي تؤكد ظهور حالة إصابة بالحصبة وسط أسوأ انتشار للمرض في البلاد منذ 25 عاما.

وقال مركز مين لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الطفل المصاب من سكان مقاطعة سمرسيت وتأكدت إصابته بالحصبة، الإثنين، وإنه تلقى تطعيما ولم تحدث له مضاعفات في مرحلة الإصابة.

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وذكر مسؤولون بقطاع الصحة أن 880 شخصا في أمريكا أصيبوا بالمرض خلال 2019، وأن الفيروس انتشر بين أطفال من الفئة العمرية التي تكون في مرحلة التعليم المدرسي وامتنع آباؤهم عن تطعيمهم.

وكان عدد من أولياء الأمور قد أبدوا قلقهم من احتمال أن يصيب التطعيم أبناءهم بالتوحد، وذلك على الرغم من أن الدراسات العلمية أكدت عدم صحة هذه المخاوف.

ووفقا لما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لا تزال تحدث عدوى من خلال المسافرين القادمين من دول ما زالت الحصبة شائعة بها رغم القضاء على الفيروس في الولايات المتحدة عام 2000.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض، في أبريل/نيسان، إن 72% ممن أصيبوا بالمرض لم يتلقوا تطعيما ضده، وإن 10% من المصابين الآخرين تلقوا جرعة واحدة فقط من جرعتي تطعيم يوصى بهما.