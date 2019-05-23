شكرا لقرائتكم خبر عن لو شغلك فى الجو الحر.. نصائح لتفادى ضربات الشمس والإغماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها للذورة اليوم بـ44 درجة، ينصح الأطباء بتجنب الخروج فى الموجة الحارة إلا للضرورة فقط.

يحدث الإجهاد الحرارى عندما يصبح الجسم جافًا وغير قادر على تبريد نفسه بدرجة كافية للحفاظ على درجة حرارة صحية، وعند ارتفاع درجات الحرارة التى تتجاوز 40 درجة يجب تجنب الشمس قدر الإمكان.

ارتفاع درجات الحرارة

ووفقا لتقرير موقع "everydayhealth" هناك بعض النصائح لمنع الإصابة بالإجهاد الحرارى وتشمل الاقتراحات ما يلى:

- شرب الكثير من الماء أو غيره من السوائل الباردة حتى لو لم تكن تشعر بالعطش، وخلال رمضان يجب فعل ذلك من الإفطار حتى السحور.

- تجنب شرب السوائل شديدة البرودة لأنها قد تسبب تشنجات فى المعدة.

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- تجنب ممارسة الرياضة فى الطقس الحار، لكن إذا كان النشاط لا مفر منه، فحاول جدولته للجزء الأكثر برودة من اليوم.



الموجة الحارة

- أغلق الستائر واستخدم المروحة أو التكييف.

- تناول وجبات أصغر فى كثير من الأحيان والوجبات الباردة مثل السلطة.

- ارتداء ملابس فاتحة اللون فضفاضة من ألياف طبيعية مثل القطن والكتان.

- حافظ على نفسك باردًا باستخدام المناشف المبللة، وضع قدميك فى الماء البارد.

- لا تترك الأطفال أو كبار السن أو الحيوانات الأليفة فى السيارات أبدًا.



الأطفال فى الحر

- احمى نفسك من أشعة الشمس عندما تكون بالخارج من خلال تغطية أجزاء البشرة المكشوفة، باستخدام واقى الشمس وارتداء قبعة.

- الراحة بانتظام فى الظل وشرب السوائل فى كثير من الأحيان.