شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. تعرف على أهمية عصير الدوم فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوم من النباتات الغذائية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فعند إعداده كعصير يكون له مذاق رائع، وله العديد من العشاق الذين يسعون لتناوله طوال السنة وليس فى شهر رمضان فقط، فهو غنى بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم والفسفور والكالسيوم والحديد، وفيتامين "ب" و "أ".

وفى هذا الفيديو نتعرف على الفوائد الصحية المهمة للدوم لصحتك، وفقا لموقع "health".

فوائد الدوم

-التخلص من الوزن الزائد نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

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-تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم.

-يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان.

- تقوية الذاكرة.

- علاج قوى لمرضى الربو.

-يحافظ على نضارة البشرة ويقلل تعرضها للتجاعيد.

-تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من ارتفاعه.

- المشروبات الجيدة فى تنظيف الجسم والتخلص من السموم.