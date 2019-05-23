شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. تعرف على أهمية عصير الدوم فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوم من النباتات الغذائية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فعند إعداده كعصير يكون له مذاق رائع، وله العديد من العشاق الذين يسعون لتناوله طوال السنة وليس فى شهر رمضان فقط، فهو غنى بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم والفسفور والكالسيوم والحديد، وفيتامين "ب" و "أ".
وفى هذا الفيديو نتعرف على الفوائد الصحية المهمة للدوم لصحتك، وفقا لموقع "health".
فوائد الدوم
-التخلص من الوزن الزائد نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.
-تنظيم نسبة الكولسترول فى الدم.
-يقلل فرص الإصابة بمرض السرطان.
- تقوية الذاكرة.
- علاج قوى لمرضى الربو.
-يحافظ على نضارة البشرة ويقلل تعرضها للتجاعيد.
-تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من ارتفاعه.
- المشروبات الجيدة فى تنظيف الجسم والتخلص من السموم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. تعرف على أهمية عصير الدوم فى رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.