كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 10:40 صباحاً - السؤال القلق الذي تردده النساء اللواتي ينتظرن الحمل خصوصاً لأول مرة، وهو كيف أعرف أنني حامل؟، والإجابة أنك تعرفين نفسك جيداً ولذلك فمن الممكن أن تكتشفي ذلك بنفسك من خلال الظواهر التالية التي تحدثنا عنها الدكتورة سميحة خليل _ أخصائية النساء والولادة: إلحاح البول: فإذا كنت لا تعانين من مشاكل في مجرى البول، ولاحظت أنك تذهبين إلى الحمام كثيراً قبل حلول موعد الدورة الشهرية فأنت حامل.

حدوث تشنج في منطقة الحوض: وهذا بسبب إنغراس البويضة المخصبة في جدار الرحم. العلامة: أي حدوث نقطة دم باهتة نتيجة لهذا الانغراس.

وتكثر الإفرازات المهبلية البيضاء.

وشم رائحة غريبة في المكان مثل البنزين أو حريق أو حتى فاكهة غير موسمية. الشعور العام بتعب مبهم.

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