هل أستخدم المياه المعدنية في الرضاعة الصناعية لمولودي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 10:40 صباحاً - لدينا جميعاً معلومات مغلوطة عن المياه المعدنية وبأنها تتميز عن مياه الصنبور العادية الرخيصة الثمن أو المجانية غالباً، ولذلك فالأمهات يستخدمن المياه المعدنية في تحضير الحليب الصناعي للمولود، فهل هذا التصرف يعتبر صحياً؟ الدكتور موسى الناطور، اختصاصي طب الأطفال أشار لما يلي بخصوص المياه المعدنية: لا يمكن تقديم المياه المعدنية بعد تسخينها فقط للطفل المولود ووضع الحليب المجفف عليها.

يجب غلي المياه المعدنية لمدة دقيقة لكي لا تتركز فيها الأملاح.

اقرئي النشرة المرفقة والملفوفة على قنينة المياه المعدنية وتأكدي من أن الصوديوم فيها أقل من 250 مجم لكل لتر.

وتأكدي من نسبة الفلورايد فيها فلو كانت عالية فهي غير صالحة للطفل لأنها تسبب تآكل الأسنان في مرحلة التسنين.

يجب أن تكون نسبة الكبريتات فيها لا تزيد عن 250مجم لكل لتر لأنها تترسب في الكلى.

يجب أن تتأكدي أن قنينة الماء ليست مفتوحة من قبل.

يجب أن تهتمي بغلي المياه المعدنية فهي تحتوي على البكتيريا والجراثيم مثلها مثل مياه الصنبور.

لا تضعيها على عين الطفل ولا تمسحي بها سرته.

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