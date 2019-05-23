أجمل أسماء البنات التوائم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 10:40 صباحاً - هل أنت على وشك وضع طفلتين جميلتين؟، أنت حامل بتوأم وعليك اختيار اسمين على نفس النغمة، ومن يسمعهما سيدرك أن البنتين توأمين، لذلك إختاري من مجموعة الأسماء التالية ما يناسبهما: ريم وريمان ريم: هو اسم عربي الأصل، ويكتب في الأصل رئم إلا أن العرب نطقوه ريم للتخفيف. ريمان: مثنى لاسم ريم أي أن الاسمين يحملان المعنى ذاته وهو الظبي الأبيض سجى وندى سجى: هي ظلمة الليل في الجزء الاخير ندى: هو ما تساقط على الشجر من ماء وقت شروق الشمس. كلارا ولارا كلارا: يعني اللامعة والمشرقة والمضيئة وهو إسم من أصل لاتيني. لارا: اسم من أصل إنجليزي ولاتيني أيضًا، ويحمل المعنى نفسه لاسم كلارا. Advertisements وفاء وثناء وفاء: صفة تعني حفظ العهد، قولا وفعلا. ثناء: أي الشكر بأدب واحترام. بيسان وبسكال بيسان :يعني منقطع النظير الذي لا مثيل له. بسكال: اسم أجنبي الأصل وهو منسوب إلى عيد الفصح ويعني النجاة أو العبور. جنان وجنات ولكي لا تحزن واحدة وتفرح الأخرى، فهذين الاسمين هما من جموع كلمة " جنة" ونرجو الله أن تكوني أنت وذريتك من أصحابها.

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