صحة ورشاقة

41 إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا خلال أسبوع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 41 إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا خلال أسبوع والان مع التفاصيل

أعلن مسؤولون بقطاع الصحة الأمريكية، الإثنين، تسجيل 41 حالة حصبة جديدة، الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في 2019 إلى 880 حالة، وفقا للعين الإخبارية.

 ويعد ذلك أكبر تفش للمرض منذ عام 1994، ومنذ إعلان القضاء عليه في عام 2000.

وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات المرض شديد العدوى والفتاك في بعض الأحيان ارتفع بنسبة 4.9% في الأسبوع المنتهي يوم 17 مايو/أيار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 41 إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا