- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..الأفوكادو وعصير الليمون لخفض الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع الكوليسترول الضار من الحالات الصحية التى قد تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، لذا من الضرورى الحفاظ على مستويات الكوليسترول فى معدلاتها الصحية، ووفقاً لموقع step to health، من خلال صحتك فى وصفة نتعرف على كيفية عمل وصفة عصير الليمون والثوم لخفض الكوليسترول.
الكوليسترول فى الدم
يعد الأفوكادو مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعد مثالية للحفاظ على توازن مستويات الكوليسترول في الدم لديك.
لذلك إذا لم تكن تفعل ذلك بالفعل ، فابدأ في تناول الأفوكادو لتحسين صحة القلب.
ضع شرائح الأفوكادو فى شريحة أو شريحتين من خبز الحبوب الكاملة.
قطع بضع قطع من الأفوكادو وامزجها في وعاء مع الموز وقليل من عسل النحل الخام .
الثوم مفيد للغاية لصحتك، بالإضافة إلى ذلك، إنه مضاد حيوي طبيعي ومدر للبول ومطهر ومضاد للجراثيم، لذا فإن شيء بسيط مثل تناول فص ثوم في الصباح يمكن أن يساعدك على تقليل نسبة الكوليسترول المرتفعة.
عصير ليمونة.
1 فص ثوم .
1 كوب من الماء.
الثوم والليمون
الطريقة:
-سخن الماء قليلاً ثم أضف عصير الليمون.
-تناول فص الثوم على معدة فارغة ثم اشرب مزيج الليمون ببطء.
-كرر هذا الأمر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر صحتك فى وصفة..الأفوكادو وعصير الليمون لخفض الكوليسترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.