صحة ورشاقة

لمحبى الوشم.. الصابون الأخضر معقم طبيعى للبشرة ويمنع العدوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوشم هو شكل من أشكال التعبير عن الذات ، ولكن خطر  التعرض للعدوى قد يحدث إذا لم يتم تنظيف البشرة بشكل صحيح ، والصابون الأخضر من المنتجات الطبيعية منتجًا الطبيعية الأكثر أمانا للحفاظ على الوشم،وفقا لما ذكره موقع "healthline"

ما هو الصابون الأخضر

الصابون الأخضر هو صابون نباتي من مجموعة من الزيوت يستخدم لتعقيم وتنظيف البشرة خاصة بعد عمل الوشم، فتطهير الجلد قبل الوشم يمكن أن يقلل من خطر الآثار الجانبية أو العدوى، حيث يمكن أن تسبب العدوى الجلدية الناجمة عن الوشم ألمًا شديدًا وتورمًا واحمرارًا ومطبات مرتفعة على الجلد.

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مكونات الصابون الأخضر

يحتوي الصابون الأخضر على مزيج من المكونات المختلفة فهو مكون من مكونات طبيعية أقل عرضة للتهيج في البشرة.

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تشمل العديد من الأنواع عدد من الزيوت النباتية كزيت اللافندر وجوز الهند ويضاف إليهم الجلسرين  كمرطب طبيعي لعلاج ومنع أنواع مختلفة من التهيج الجلد

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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