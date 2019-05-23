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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة ممنوع تديها لطفلك الرضيع تحت عمر السنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد بلوغ طفلك سن 6 أشهر، يمكنكِ إدخال الأطعمة الصلبة إليه بجانب الرضاعة الطبيعية، وهذا ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، وتحتار الأمهات فى الأطعمة التى يمكن أن تجعل طفلها يتناولها والأطعمة التى يجب أن يبتعد عنها، و فيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب على الأطفال تجنبها، بحسب موقع parenting.
يجب أن تبتعدى عن إضافة العسل لطعام رضيعك، لاحتواء على بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم، مما يؤدي إلى مزيد من العدوى البكتيرية، قد يتسبب هذا أيضًا في حدوث خمول لدى الرضيع مع عدم الرغبة فى الرضاعة ، والإمساك، يمكنكِ إعطاء صغيرك العسل بعد عمر العام.
يحتوي حليب البقر على نسبة عالية من اللاكتوز قد تؤثر على البطن، وقبل كل شيء ، قد يؤدي أيضًا إلى اضطرابات في الكلى، لذا لا تعطيه لطفلك فى هذا العمر.
الفول السودانى
زبدة الفول السوداني هي المفضلة لدى كل طفل ولكن قد تسبب حساسية لدى الرضيع، وهناك اقتراح جيد يتمثل في إجراء اختبار الحساسية قبل إطعامه، وكذلك يجب أن تبتعدى عن إعطاء المكسرات لطفلك بسبب خطر الاختناق الذى قد يتعرض له الطفل.
الاسماك
المأكولات البحرية وخاصة المحار يمكن أن تسبب حساسية البحر لوقت طويل للأطفال حتى يبلغوا عامًا واحدًا على الأقل، لأن مستوى الزئبق عالى فى هذه الأسماك فيجب ألا يتناولها الأطفال تحت عمر السنة، ومع ذلك ، إذا كنت لا تزال ترغب في إطعام المأكولات البحرية لطفلك الصغير، فيمكنك البدء بالأسماك البيضاء مثل سمك القد ولا تزيد عن مرة واحدة في الأسبوع ويُقترح استشارة طبيب أطفال لمنع حدوث أي حساسية.
الشيكولاته
الشوكولاته
الشوكولاتة هي واحدة من أكثر الأطعمة غير الآمنة للأطفال لأنها تحتوي على الكافيين، إن هضم المواد الصلبة يعد بمثابة حدث هام آخر يمر به الأطفال في عامهم الأول وتحتاج إلى التأكد من أن الصغار لا يعانون من الامساك و مشاكل البطن.
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