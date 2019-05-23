شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف القيلولة بتعمل إيه فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما نحتاج إلى الغفوة بضع دقائق أو ساعة خلال النهار لمقاومة الرغبة فى الشعور بالنعاس، وأشارت الدراسات وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" إلى أن أخذ غفوة فى الحقيقة، شيء جيد لصحتك، فهى تعمل على تحسن الذاكرة والأداء الوظيفى وزيادة الحالة المزاجية والتخففف من التوتر.



قيلولة النهار

فوائد الغفوة:إدارة الإجهاد

مع ارتفاع مستويات الإجهاد، يرتفع أيضا ضغط الدم ، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى عدد كبير من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية ، وما إلى ذلك وجدت دراسة أن الغفوة السريعة يمكن أن تساعد الجسم على التعامل مع الإجهاد بشكل أفضل.

تعزيز الذاكرة

يلعب النوم دورًا محوريًا فى تخزين الذكريات وتؤدى قيلولة النهار إلى تعزيز الذكريات من خلال تحسين أداء الدماغ، حتى ولو كان نوم قصير تصل مدته إلى 45 دقيقة يمكن أيضا أن يحسن من ذاكرة الشخص.

يحسن الحالة المزاجية

يمكن أن يؤثر الجدول الزمني المحموم على حالتك المزاجية ويمكن لقيلولة لطيفة إصلاح ذلك، أخذ استراحة يمكن بسهولة رفع مزاجك، وحتى الغفوة السريعة يمكن أن تساعد عقلك على الراحة.



تحسين المزاج

Advertisements

الحفاظ على صحة القلب

أشارت دراسة أوروبية إلى أن غفوة فى منتصف اليوم يمكن أن تقلل من ضغط الدم وتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب من خلال الحفاظ على مستويات ضغط الدم طبيعية.

يقلل من خطر مرض السكر

وفقا لبحث أجراته جامعة شيكاغو يمكن أن تزيد مستويات السكر فى الدم، ووجد الفريق أن الرجال الذين لم يحصلوا على النوم لمدة 4 أيام كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

يمنع الخرف

القيلولة مفيدة للعقل، لأن الغفوة السريعة تحسن من أداءك المعرفى، وبالتالى يقلل من فرصك فى المعاناة من الخرف.

فوائد القيلولة