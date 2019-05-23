شكرا لقرائتكم خبر عن تناول المزيد من الفاكهة والخضروات وسيلة جيدة لتحسين بكتيريا الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليه باحثون صينيون، أن تناول المزيد من الفاكهة والخضروات هو وسيلة أكثر فاعلية لتحسين بكتيريا الأمعاء.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قال العلماء إن تناول المزيد من الفاكهة والخضروات يبدو أنه أكثر تدخل مفيد لتعزيز "البكتيريا الجيدة" فى المعدة.

ويعد البحث الصينى هو الأحدث فى سلسلة طويلة من الدراسات التى تربط بين الصحة العقلية والكائنات الحية الدقيقة الموجودة فى القناة الهضمية.

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ولتأكيد نتائج الدراسة، استعرض الباحثون من كلية الطب بجامعة شنغهاى جياو تونج 21 دراسة تناولت 1503 شخصًا معًا، وحوالى ثلثيهم، اختاروا تناول المكملات الغذائية "بروبيوتيك" لتعزيز صحة الأمعاء وسبعة اختاروا طرقًا غير بروبيوتيك، مثل ضبط الوجبات الغذائية اليومية عن طريق إضافة الخضراوات والفاكهه.

وتوجد البروبيوتيك فى الأطعمة، مثل الزبادى ومخلل الملفوف والمايسو والمخللات، كما يتم تصنيعها في المكملات الغذائية بمختلف أنواعها.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الفواكه والخضراوات يومياً كانت لديهم بكتيريا جيدة أفضل فى الأمعاء مقارنة باللذين تناولوا مكملات البروبيوتيك.

وأضاف الباحثون أن اتباع نظام غذائى غنى بالخضراوات الطبيعية لا يعزز صحة الأمعاء فقط لكنه يقوى الذاكرة ويحمى من امراض القلب.