استشاري أمراض صدرية ينصح بـ"قيلولة" لمدة ساعة ونصف في نهار رمضان

القاهرة - لايف ستايل
نصح استشاري الأمراض الصدرية والنوم، الدكتور لؤي الحسيني، أن يحصل الصائمون على قيلولة ساعة ونصف في نهار رمضان؛ وذلك حال كان نومهم ليلاً أقل من 6 ساعات.، موضحًا أن 90 دقيقة كفيلة بأن تُدخل الإنسان في مراحل النوم كاملة (الأولى والثانية والنوم العميق والحلم) ثم الاستيقاظ نشيطاً لفترة 6 ساعات بعد الاستيقاظ.
وتابع الحسيني في برنامج "صباح العربية": في المقابل، يجب أن يحصل الإنسان على الأقل على نوم 6 إلى 7 ساعات خلال الليل في شهر رمضان مع أخذ قيلولة من 20-30 دقيقة في نهار رمضان خلال الفترة من 2-4 عصراً، وهي كفيلة بمنح الإنسان نشاطاً مؤقتاً من ساعتين إلى 3 ساعات.
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