الحصبة تُصيب ولاية أوكلاهوما الأميركية وتُسجِّل 41 حالة جديدة

صرّح مسؤولو الصحة الفيدراليون بأن أسوأ تفشٍّ للحصبة في الولايات المتحدة منذ 25 عامًا انتشر في أوكلاهوما، حيث أبلغوا عن 41 حالة جديدة على مستوى البلاد، مما رفع العدد الإجمالي للمرض هذا العام إلى 880 شخصًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سجلت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” زيادة بنسبة 4.9% في عدد حالات الحصبة خلال الفترة من 10 مايو إلى 17 مايو في تفشي المرض الذي وصل الآن إلى 24 ولاية.

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وقال جاسون مكدونالد المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض إن معظم الحالات الجديدة كانت في نيويورك، حيث سجلت 21 حالة في مدينة نيويورك وتسع حالات في مقاطعة روكلاند.

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ويقول خبراء الصحة إن الفيروس انتشر بين الأطفال في سن المدرسة الذين رفض آباؤهم إعطاءهم اللقاح الذي يمنح المناعة للمرض.



وتشير مجموعة من الآباء والأمهات الأميركيين، بعضهم في المجتمعات اليهودية المتطرفة في نيويورك، إلى مخاوف من أن اللقاح قد يسبب مرض التوحد، على الرغم من الدراسات العلمية التي كشفت عن أن هذه ادعاءات.

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