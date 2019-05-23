الأمير جورج البالغ من العمر 5 أعوام يدعم والدته كيت ميدلتون

تلقّت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، ثناء كبيرا على الزهور التي نسقتها، إذ صممت حديقة في معرض تشيلسي للزهور، وجاء الثناء الكبير من الأمير جورج، ابنها البالغ من العمر خمس سنوات.

وظهر الأمير جورج، في فيديو نشره حساب "قصر كينجستون" عبر "تويتر"، برفقة والده الأمير وليام، دوق كامبريدج، وهو يلعب على الأرجوحة في الحديقة التي صممتها والدته كيت، ويتحدث مع والده الأمير ويليام.

ولم يتردد الأمير جورج في الإجابة بحماس عن طلب طلبه منه والده الأمير وليام، بتصنيف حديقة "العودة للطبيعة" إذ طلب منه تقييم الحديقة، على مقياس من 1 لعشرة، فأجاب الأمير جورج 20.

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الأمير وليام، الذي بدا مسروراً بالإجابة، ضحك وأجابه: "عشرون! إنها فعلا جميلة.. أعتقد بأن ماما أحسنت صنعا".

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وزارت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا معرض تشيلسي للزهور في لندن، وقامت بجولة في حدائق منها واحدة من تصميم كيت ميدلتون دوقة كامبريدج زوجة حفيدها الأمير وليام.

وافتتح المعرض أمام الجمهور الثلاثاء، هو الحدث الأبرز في فعاليات تنسيق الحدائق ببريطانيا، وتنظمه جمعية البساتين الملكية التي تضم الملكة إليزابيث في قائمة الجهات الراعية لها.

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