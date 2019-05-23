محكمة إسطنبول التركية تقضي بسجن الحقوقية إرين كيسكين 3 سنوات

قضت محكمة في اسطنبول اليوم الأربعاء، بالسجن ثلاثة سنوات وتسعة أشهر بحق المحامية الحقوقية البارزة إرين كيسكين في دعوى مقامة ضد صحيفة أوزجور جونديم المؤيدة للأكراد.
ووفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، فإن كيسكين تمت إدانتها بنشر دعاية إرهابية.
وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن ضد ستة متهمين أخرين، من بينهم، رئيس تحرير أوزجور جونديم السابق حسين أيكول، وجرى تعليق أربعة من هذه الأحكام.
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وشاركت الناشطة الحقوقية التركية في حملة تضامن من أجل الصحيفة التركية التي لم يعد لها وجود الآن.
وجرى إغلاق الصحيفة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016 بسبب الدعاية المزعومة لحزب العمال الكردستاني المحظور "بي كيه كيه".
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