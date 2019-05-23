شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتلعب رياضة.. أعراض لو ظهرت لازم تزود الكربوهيدارت بأكلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الناس يعتقد أن تناول نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات مع تمارين تقوية العضلات يساعد فى حصول جسمك على الطاقة وإنقاص الوزن، ولكن بالنسبة للبعض، فإن تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات قد يؤدي إلى نتائج عكسية، إذا استمرت أي من هذه الأعراض لأكثر من أسبوعين، فقم بإضافة الكربوهيدرات أو النشويات ببطء إلى نظامك الغذائى، بحسب موقع women health.



الكربوهيدرات

الإعياء والتعب

إذا شعرت بالضيق والتعب أثناء مغادرة صالة الألعاب الرياضية فقد تحتاج إلى مزيد من الوقود والطاقة، لذا يجب أن تتناول تفاحة أو موزة قبل ساعة واحدة تقريبًا من التمرين.

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الصداع

عندما يحرق الجسم الدهون للحصول على الطاقة، فإنه ينتج جزيئات تسمى الكيتونات جنبا إلى جنب مع الصوديوم ، والتي يمكن أن تسبب الجفاف وصداع الرأس ارتشف القليل من الماء خلال اليوم.

نزلات البرد

الكربوهيدرات تساعد في إنتاج الأجسام المضادة لمكافحة الأمراض، لذا إذا كنت تتناول أقل من 100 جرام يوميًا منها فقد تمرض أكثر، الكربوهيدرات غير المكررة مثل البطاطا الحلوة يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتك.