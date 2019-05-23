- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ميكس التهاب الحلق والصداع..تعرف على أسباب الإصابة بهما معا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بعض الأحيان قد تواجه التهابًا في الحلق مصاحبا للصداع ، والسبب وراء ذلك هو الإصابة بإلتهابات بكتيرية أو فيروسية مما يجعل الأمر صعب للغاية، ففكلتا العرضين تجعل الشخص المصاب بهما غير قادر على القيام بأى عمل ،وفقا لموقع " healthline"
عدوى فيروسية
يمكن أن تسبب العديد من الالتهابات الفيروسية الشائعة حدوث التهاب في الحلق مع صداع مثل الأنفلونزا ، نزلات البردالالتهابات البكتيرية
يمكن للعدوى البكتيرية أن تسبب التهاب الحلق والصداع، أكثر أنواع البكتيريا المسببة لهذه الأعراض هي البكتيريا العقدية، ويسمى التهاب الحلق الناجم عن بكتيريا "بكتيريا الحلق" ، يعاني حوالي 1 من كل 10 أشخاص من البالغين و 3 من كل 10 من الأطفال من هذا النوع من البكتيريا .
تحدث الحساسية عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مادة غير ضارة مثل حبوب اللقاح أو الحيوانات الأليفة، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الحساسية من التهاب في الحلق وصداع في بعض الحالات.إلتهاب اللوزتين
توجد اللوزتين في الجزء الخلفي من الحلق، عندما يحدث التهاب اللوزتين، وغالبًا ما تكون الحالة ناجمة عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، فالتهاب الحلق والصداع هما من الأعراض الشائعة لالتهاب اللوزتين.
يمكن أن تحدث خراجات البريتونسيلار وراء اللوزتين كمضاعفات لالتهاب اللوزتين مما يصاحبه الشعور بألم فى الحلق وصداع معاسرطان الرأس والعنق
يمكن أن يؤثر السرطان على مناطق مختلفة من الرأس والعنق ، بما فى ذلك الحلق
كانت هذه تفاصيل خبر ميكس التهاب الحلق والصداع..تعرف على أسباب الإصابة بهما معا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.