شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الصداع العنقودى عدة منها نوبات الألم الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع العنقودى هو أحد أنواع الصداع التى تسبب الألم الشديد، ويحدث الصداع العنقودي عدة مرات في اليوم.

وتبدأ نوبات الصداع فجأة وتدوم لفترة محدودة بشكل دوري منتظم يمكن أن تستمر لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر، ويتبع ذلك فترات لا يوجد خلالها صداع، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الصداع العنقودى، وفقاً لما ذكر موقع "Medical news today".

ووفقاً للإحصاءات العالمية، فإن الصداع العنقودي ليس شائعاً ويؤثر على حوالي 1 من كل 1000 شخص، ستة من كل 10 حالات من الرجال، ومعظمهم من المدخنين. وعادة ما يبدأ بعد عمر 20 سنة.



الصداع العنقودى

ما هو الصداع العنقودى؟

يؤثر الصداع العنقودي عادة على جانب واحد من الرأس والمنطقة المحيطة بالعيون.

- قد تكون هناك احمرار العين على الجانب المصاب من الرأس.

-غالبًا ما تظهر نوبات الصداع العنقودى فجأة وتدوم حوالي ساعة ثم تختفي فجأة.

-أثناء أي هجوم ، أو فترة عنقودية ، يحدث الصداع بشكل متكرر، وتوجد فترة لا يحدث فيها الألم.



اعراض الصداع العنقودى ما هى

أعراض الصداع العنقودى

تتضمن الأعراض ألماً شديداً يبدأ سريعاً، عادةً دون سابق إنذار، ويكون الألم مستمراً بدلاً من الشعور بالخفقان وتشعر بوخز مكان الألم.

-غالبًا ما يبدأ الصداع العنقودى حول العين، وقد ينتشر إلى أجزاء أخرى من الرأس، بما في ذلك الوجه والعنق والكتفين.

-قد يكون الألم موجودًا في الجبهة أو الخد، ويبقى على جانب واحد من الرأس.

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قد يكون هناك أيضًا:

-الأرق.

-احمرار، تورم فى العين على جانب الألم.

-انسداد أو سيلان الأنف على جانب الألم.

- شحوب الجلد.

-تعرق الوجه.

-تدلى الجفن على جانب الألم.

-قد يوقظ الألم الشخص أثناء الليل ، وقد يحدث في نفس الوقت كل ليلة.

-قد يصاب الفرد أثناء نوبات الألم ويشعر غير قادر على البقاء ثابتًا لفترة طويلة.

-يمكن أن تستمر كل نوبة صداع من 15 دقيقة إلى عدة ساعات، ولكن عادة لا تزيد عن ساعة، قد تحدث واحدة إلى ثلاث نوبات كل يوم.

-بعد نوبة الصداع ، سيختفي الألم ، لكن الشخص قد يشعر بالتعب الشديد.