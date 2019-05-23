الشيخ زايد.. عطاء مستمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة متواصلة من العطاء والإنسانية على مدار 4 عقود من الزمن. إجمالي المساعدات الإنسانية التي أمر الشيخ زايد بتوزيعها بين عامي 1971 و2004 بلغ 90.5 مليار درهم إماراتي وزعت على 117 دولة حول العالم. عطاء زايد المؤسس وضع دولة الإمارات في مكانة متقدمة بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية؛ حيث احتلت المركز الأول عالميا ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية.

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