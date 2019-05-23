طريقة إعداد وتحضير أرز بالصويا صوص

المقادير:

4 معلقة كبيرة زيت ذرة

3 معلقة كبيرة بسلة

3 معلقة كبيرة صويا صوص

2 عدد بيضة

2 معلقة كبيرة جزر (مبشور)

1 عدد بصلة مفرومة

1 معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 معلقة صغيرة ملح

1 كوب أرز عادى

1 عدد فص ثوم مهروس

الطريقة:

ضيفي القليل من الزيت في اناء ثم ضيفي البيض وقلبيه بسرعة .

بعدبن ضيفي بعض الزيت مرة أخرى ثم الثوم والأرز وقلبي جيدا حتى يمتزجوا .

بعد كده ضيفي البسلة و الجزر و البصل و اخلطيهم جيدا .

بعد كده ضيفي صوص الصويا وتبليه بالملح والفلفل ثم أبعديه عن النار .

ضعي الأرز في الأطباق ويقدم بألف هنا وشفا .

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