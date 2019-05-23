طريقة إعداد وتحضير أرز بالصويا صوص

القاهرة - لايف استايل
المقادير:
4 معلقة كبيرة زيت ذرة
3 معلقة كبيرة بسلة
3 معلقة كبيرة صويا صوص
2 عدد بيضة
2 معلقة كبيرة جزر (مبشور)
1 عدد بصلة مفرومة
1 معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
1 معلقة صغيرة ملح
1 كوب أرز عادى
1 عدد فص ثوم مهروس
الطريقة:
ضيفي القليل من الزيت في اناء ثم ضيفي البيض وقلبيه بسرعة .
بعدبن ضيفي بعض الزيت مرة أخرى ثم الثوم والأرز وقلبي جيدا حتى يمتزجوا .
بعد كده ضيفي البسلة و الجزر و البصل و اخلطيهم جيدا .
بعد كده ضيفي صوص الصويا وتبليه بالملح والفلفل ثم أبعديه عن النار .
ضعي الأرز في الأطباق ويقدم بألف هنا وشفا .
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