شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب قصر النظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر قصر النظر على 20 ٪ إلى 30 ٪ من الأشخاص حول العالم ، ولكن يتم تصحيح هذا الاضطراب في العين بسهولة من خلال ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة أو جراحة الليزك.

الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر وفقا لتقرير موقع medicinenet" " يجدون صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة ، ولكن يمكنهم رؤية الأشياء القريبة بوضوح.



قصر النظر

ـ أسباب قصر النظر

الأشخاص الذين يعانون من قصر نظر لديهم ما يسمى خطأ الانكسار، وهذا يعني أن أشعة الضوء تنحرف بشكل غير صحيح في العين لنقل الصور إلى الدماغ، ففي الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر، تكون مقلة العين طويلة جدًا أو يكون للقرنية انحناء كبير، لذلك لا يتم تركيز الضوء الذي يدخل العين بشكل صحيح.

تتركز أشعة الضوء على الصور أمام شبكية العين وهى الجزء الحساس للضوء من العين، بدلاً من مباشرة على شبكية العين ، مما يسبب عدم وضوح الرؤية.

يبدأ قصر النظر عادةً في مرحلة الطفولة ، وقد يكون لديك خطر أكبر إذا كان والداك يعانى من قصر نظر. في معظم الحالات ، يستقر قصر النظر في مرحلة البلوغ المبكر ولكنه في بعض الأحيان يستمر في التقدم مع تقدم العمر.



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ـ أعراض قصر النظر وكيفية تشخيصه غالبًا ما يشتكي الأشخاص الذين يعانون من قصر نظر من الصداع أو إجهاد العين أو التحديق أو التعب عند القيادة أو ممارسة الرياضة أو النظر على بعد أمتار قليلة، يمكن تشخيص قصر النظر بسهولة باستخدام اختبارات العين القياسية التي يقدمها طبيب العيون.

كيف يتم علاج قصر النظر؟

يمكن للنظارات والعدسات اللاصقة أو الجراحة الانكسارية تصحيح قصر النظر، و يمكن لجراحة الانكسار أن تقلل أو حتى تقضي على اعتمادك على النظارات أو العدسات اللاصقة. يتم تنفيذ الإجراءات الأكثر شيوعًا لقصر النظر باستخدام الليزر ، بما في ذلك:

استئصال القرنية: يتم استخدام الليزر لإزالة طبقة من أنسجة القرنية ، التي تسطح القرنية وتسمح للأشعة الضوئية بالتركيز بالقرب من شبكية العين أو حتى على شبكية العين.

الليزر في القرنية الموضعية: يتم استخدام الليزر لقص رفرف عبر الجزء العلوي من القرنية ، ويزيل الليزر بعض أنسجة القرنية ، ثم يتم إرجاع الغطاء إلى مكانه، وهو الإجراء الأكثر شيوعًا المستخدمة لتصحيح قصر النظر.

زرع حلقات القرنية: يتم زرع حلقات القرنية البلاستيكية ، في العين لتغيير شكل القرنية.