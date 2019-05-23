طريقة إعداد وتحضير دجاج بالزبدة

القاهرة - لايف استايل المقادير: 4 عدد صدور دجاج مخلية

2 معلقة كبيرة زيت ذرة

2 معلقة كبيرة زبدة

2 معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

2 معلقة كبيرة دقيق

1 كوب ماء

1 معلقة صغيرة كركم

1 معلقة صغيرة بهارات

1 كوب عصير ليمون الطريقة:

نقطع الدجاج إلى شرائح رفيعة ونرش عليها 1 ملعقة الملح و البهارات وتخلط لتجانس الملح والبهار مع قطع الدجاج.

نضع 1 ملعقة زيت وملعقة زبدة في إناء الطهي ونضع الدجاج فوقها وتقلب لتعطي بطبقة اللون الذهبي و بعدين نخرج قطع الدجاج .

و بعدين نضع 2 ملعقة دقيق و نقلب بما تبقى من الزيت و الزبدة في إناء الطهي ويحرك ويوضع 1 كوب الماء ونقلب كويس ليغلي قليلا و بعدين نضع شرائح الدجاج وتقلب مع الصلصة ويترك على نار متوسطة القوة لمدة 10 دقائق .

نضع عصير الليمون فوق الدجاج و نقلب قليلا وتقدم بألف هنا . قد يهمك أيضا:طريقة تحضير دجاج بانيه مشوي للرجيم طريقة تحضير دجاج بالكاري بحليب الجوز الهند

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