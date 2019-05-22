أبرز فوائد الخل وأنواعه واستخداماته المختلفة

الخل سائل مشهي بجانب الأطعمة ، والبعض يستخدمه في المنزل لتنظيف وتلميع الأثاث، ولكن فوائده لا تتوقف عند هذا وحسب، بل إن للخل فوائد كثيرة، تعرفوا من خلال هذا المقال على فوائد الخل وأنواعه وأهميته في حياتنا وآثار التناول المفرط له.

أنواع الخل

خل التفاح خل التفاح هو أفضل أنواع الخل وأكثرهم شيوعاً في تخسيس الجسم، وتفتيح البشرة، وهذا لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة، كما أنه يحتوي على أحماض عضوية ضرورية لغذاء الإنسان، ويحتوي على الكثير من المعادن.

الخل الأبيض

الخل الأبيض أو المعروف بخل العنب الأبيض، هو أنقى أنواع الخل، ويكون لونه أبيض أو لونه مائل إلى الذهبي ويتم استخلاصه من العنب الأبيض.

خل التمر

يستخدم خل التمر في بعض البلاد العربية مثل السعودية والخليج، ويتم استخراجه من التمر، بعد تخمير التمر لمدة أربعين يوم.

خل العنب الأحمر

يتدرج الخل في الألوان فيعتبر هذا النوع من الخل أكثرهم حُمرة، لأنه يستخرج من بذور العنب الأحمر بعد تخميرها، ولهذا فهو له طعم حلو ومميز عن الخل الأبيض.

خل الأرز

خل الأرز يعتبر من أكثر أنواع الخل خفة ، واليابان هي أكبر الدول المصنعة لخل الأرز والأكثر استخداما له.

خل جوز الهند

موجود في الهند وتايلاند ، ويتم استخلاصه من شجر جوز الهند، ويستخدم في الكثير من المأكولات لدى البلدين، لما يتميز به من نقاء.

فوائد الخل للجسم

يقوي العظام ويعالج هشاشة العظام. يقضي على بعض أنواع السرطان. يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم. يقوي جهاز المناعة. يساعد على التخلص من الدهون الزائدة. يقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين. مطهر للأمعاء.

فوائد الخل للبشرة

يعمل الخل الأبيض على ترطيب الوجه والبشرة ، فهو يساعد على تنظيف المسام من الأتربة والجلد الميت. يخفي رائحة أيديكم بعد الطبخ من آثار البصل والثوم. يمكنكم نقع أقدامكم في ماء وخل للتخلص من رائحة القدمين الكريهة.

فوائد الخل في الرجيم

إضافة الخل للأطعمة في التتبيل يعطي نكهة مذهلة، ويمكنك استبدال المايونيز والكاتشب بالخل، مما يساعدك في إنقاص الوزن. يقلل الخل الأبيض من الدهون المتراكمة الموجودة في الجسم ، ويعمل على إذابتها ، فيستخدم للتخسيس ويمكنك وضعه على الوجبات الثلاث الرئيسية ، فهو يمتص الدهون بشكل جيد. خل التفاح له أثر مذهل في إنقاص الوزن، ويمكنكم اتباع حمية خل التفاح لإنقاص أوزانكم، كما أنه يعالج الكثير من الأمراض.

فوائد الخل في الاستخدامات اليومية

يمكنكم حماية البيض من الكسر أثناء سلقه بإضافة، نقاط من الخل أثناء السلق مع الماء. يمكنكم استخدامه لتعطير المنزل ، بمسح المنزل بفوطة مبللة بالخل.

فوائد الخل للعظام

من فوائد الخل بكل أنواعه أنه يعمل على تقوية العظام، فهو يساعد الجسم على امتصاص كميات مناسبة من الكالسيوم، وبهذا يقوم بمد الجسم بالكالسيوم الذي يحتاجه مما يقي من أمراض لين العظام أو هشاشة العظام. احتواء الخل على حمض الخليك مفيد للمصابين بهشاشة العظام.

فوائد الخل لمرضى السكري

كل ما يحتاجه مريض السكري من النوع الثاني هو امتصاص أقل من السكريات والكربوهيدرات في الجسم، وهذا ما يقوم به تناول ملعقة من الخل على طبق السلطة، فإن الخل يقوم بتحسين عملية الهضم لدى مريض السكري، ويعمل على التقليل والإبطاء من امتصاص المواد الكربوهيدراتية الموجودة في النشويات والمواد السكرية.

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فوائد الخل في المنزل

يمكنكم الاستعانة بالخل كبديل صحي عن المنظفات الصناعية، واتبعوا الخطوات التالية: املئوا زجاجة فارغة بالخل الأبيض مع الليمون والماء لتنظيف الأثاث وتلميع الزجاج. يمكن تنظيف أفران البوتاجاز والميكرويف بالخل. امسحوا بقماش مبلل بالخل أسطح المطبخ ، حتى يقتل الجراثيم ويعطي رائحة مميزة لمطابخكم. يمكنكم فرك الصدأ به لإزالة الصدأ. يوضع ربع كوب من الخل مع أقل من كوب زيت الزيتون وتلميع الخشب به لتجديده. يمكنكم إزالة الملصقات التي يضعها الأطفال على الحوائط عن طريق وضع خل عليها وفركها به. جربوا هذه الطرقة للحصول على بيت نظيف من دون تكلفة عالية ،

فوائد الخل في الغسيل

يمكنكم استخدام الخل في الغسالات ، كل ما عليكم هو ملء غسالتكم بالماء وإضافة كوب من الخل لتنظيفها، من فوائد الخل أنه يزيل البقع الصفراء في الملابس ، ضعوا الخل على ملابسكم البيضاء أثناء الغسيل وسترون النتيجة بأنفسكم، في حالة وجود بقع من الدم ضعي نقاط من الخل على البقع مباشرةً.

فوائد الخل للبناتات

الخل مفيد جداً للنبات فهو يعمل على إطالة عمر النباتات التي تتساقط أوراقها بسبب العوامل الخارجية، ضعوا أقل من ربع كوب من الخل الأبيض مع ملعقة صغيرة من السكر في إناء النبات الذي تزرعونه في منازلكم.

فوائد الخل للأمراض الجلدية

بللوا قطنة بماء الخل وامسحوا بها المنطقة المصابة بمرض جلدي مثل التهيج وحساسية الجلد، والطفح الجلدي الذي ينتج عن الحلاقة، وكرروها حتى تتماثلوا للشفاء تماماً، ويمكنكم القضاء تماماً على أثر لدغات الحشرات باستخدام مغلي خل التفاح بالزعتر وامسحوا بالخليط على المكان.

فوائد الخل للتخلص من قشرة الشعر

إذا كنت تعاني من القشرة، عند الاستحمام أضف قطرات من الخل على شعرك ودلك فروة الرأس لمدة خمس دقائق ، وسوف يختفي القشر مع المداومة على استخدام الخل.

فوائد الخل للمشغولات الفضية قوموا بتلميع المشغولات الفضية و الإكسسورات باستخدام قطنة مبللة من الخل وملعقتين صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم ، واتركيهما لمدة ساعتين أو ثلاثة ساعات.

فوائد الخل للحروق

يمكنكم استخدام خل التفاح في التخلص من أثر الحروق، بللوا قطعة من القطن في خل التفاح وادهنوا بها على الجلد، للتخلص من أثر فقاعات الحريق والندوب التي تظل لمدة طويلة جداً على الجلد.

فوائد الخل في اضطرابات الجهاز الهضمي

يفضل للذين يعانون من سوء الهضم ، ومشاكل في الهضم ، واضطرابات تسبب القيء والغثيان تناول ملعقة من خل التفاح مع ربع كوب ماء دافىء، كما أن خل التفاح من فوائده أنه يطهر الأمعاء من الجراثيم، ويقضي على الإسهال.

فوائد الخل للفم والأسنان

مضمضة الفم بخليط من خل التفاح والماء يطهر الفم واللثة، ومن فوائد خل التفاح تقوية الفم واللثة والوقاية من الإصابة بالتهابات اللثة وتسوس الأسنان.

فوائد الخل للمسالك البولية

يساعد الخل على تطهير مجرى البول من الميكروبات وتطهير المسالك البولية وعلاجها، قم بتناول ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى جانب الطعام.

فوائد الخل لعلاج الصداع

الخل مفيد جداً في علاج الصداع، فإذا كنت تعاني من الصداع قم بوضع ربع كوب من الخل على كوب ماء واشربه، جرب هذه الوصفة للتخلص من الصداع.

أضرار الخل لكل شيء آثار جانبية، والخل ينطبق عليه ذلك فالخل له آثار جانبية عند الاستخدام المفرط، وهي: قد يؤثر سلباً على مستويات البوتاسيوم في الجسم. قد يتفاعل مع العديد من الأدوية، لذا يرجى التحدث مع الطبيب. بعض الأنواع غير المعروفة قد تسبب ولادة طفل مبتسر.

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الفوائد الغذائية لخل التفاح