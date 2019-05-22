شكرا لقرائتكم خبر عن بيحسن النظر.. اعرف وظيفة فيتامين " أ " لجسمك والأكلات الغنية به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين أ من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم وإذا كنت ترغب في إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين (أ) إلى نظامك الغذائي، يجب عليك تضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة، مع ضرورة معرفة وظيفة هذا الفيتامين، بحسب ما ذكر موقع step to health.



فيتامين أ

وظائف فيتامين أ

وفيتامين (أ) مهم للغاية لعدة وظائف جسدية مختلفة وتشمل هذه:

-تحسين الرؤية: يعمل على تزويدنا بالمواد التي نحتاجها للتواصل بين الأعصاب البصرية والدماغ.

-تحفيز الجهاز المناعي: هذا ضروري لجسمنا ليكون قادرًا على مكافحة الالتهابات.

-صحة البشرة: يلعب فيتامين أ دورًا كبيرًا في صحة بشرتنا.

Advertisements

مضاعفات نقص فيتامين أ

عندما يعاني شخص ما من نقص فيتامين (أ) ، فقد يواجه المشاكل التالية: مشاكل في الرؤية وقد لا يعمل الجهاز المناعي أيضًا، مما قد يسبب الالتهابات، خاصةً في الأذنين والمسالك البولية.



فيتامين أ

الأطعمة الغنية بفيتامين أ

-الكبدة وخاصة من الأبقار.

-الجزر هو طعام آخر ينصح به الأخصائيون لمساعدتك في الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين، خاصةً أنه يحتوي على كاروتين بيتا.

-تحتوي البطاطا الحلوة أيضًا على كمية جيدة من الكاروتينات بيتا.

-بعض الفواكه التي تشترك في نفس اللون البرتقالي المميز للجزر هي أيضًا مصادر رائعة لفيتامين أ، على سبيل المثال، البطيخ والبابايا والمانجو كلها مصادر رائعة لفيتامين أ.