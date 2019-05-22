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شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك ألم فى الفخذ.. ممكن يكون سببه إلتهاب الأوتار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الفخذ أو الورك من الآلام الشائعة التى تصيب كثير من الناس، ومن أسبابها التهاب الأوتار فى عضلات الفخذ.
وفى هذا التقرير نتعرف على ألم التهاب أوتار عضلات الفخذ وأعراضه، بحسب ما ذكر موقع paindoctor.
التهاب اوتار الفخذ
قد تشمل الأعراض الخاصة بالتهاب أوتار الفخذ ما يلى:
-الألم.
-التورم.
-التصلب أو تبيس.
-الألم عند الضغط.
-قد تلاحظ أن الألم يزداد سوءًا عند القيام بأنشطة معينة.
-هذه الأعراض لا تبقى دائمًا في الفخذ أيضًا، حيث أن مفصل الفخذين مفصلًا معقدًا يعد أمرًا مهمًا للوظيفة الصحية لظهرك وأسفل الجسم، لهذا السبب ، فإن أي شئ يؤثر على الوركين قد يؤثر أيضًا على أجزاء الجسم الأخرى.
-إذا كنت تعاني من آلام في الساقين أو في الفخذ، فقد يكون كل الألم ناتجًا عن نفس الحالة - التهاب الأوتار في الفخذ.أسباب التهاب الأوتار بالفخذ:
قد تؤدي المشاركة في بعض الأنشطة أو الأنشطة الرياضية إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب الأوتار في الفخذ، مثل: لاعبو الجمباز ، راقصو الباليه ، وأي شخص آخر يتحرك بالفخذين بطرق متكررة ومرهقة هو أيضا في خطر متزايد.
-لا يلزم بالضرورة أن تكون رياضيًا لتطوير التهاب الأوتار في الفخذ، ولكن إذا كان لديك طريقة مشى غير عادية (على سبيل المثال إذا كانت إحدى ساقيك أطول من الأخرى) ، فإن الضغط الإضافي الذي يضعه أسلوب المشي على الوركين قد يؤدي إلى التهاب الأوتار.
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