شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: «الصيام» 30 يوماً يقي من هذه الأمراض ويعزز الصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توصلت نتائج دراسة حديثة إلى أن الصيام لمدة 30 يوماً يؤدي إلى زيادة بروتينات معينة في الجسم تحسّن من استفادته من الأنسولين، وينعكس ذلك إيجابياً على الوقاية من السكري ومشاكل التمثيل الغذائي، وتحسين أداء الكبد، وتنضم هذه الفائدة إلى ما بينته أبحاث سابقة عن فوائد الصيام في تنظيف الأمعاء، وخفض الوزن، وتحسين نبضات القلب.

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وأوضحت الدكتورة آيس ليلى مينديكوغلو، من كلية طب بايلور بمدينة هيوستن الأمريكية، أن الصيام لمدة 30 يوماً يساعد على تقليل مقاومة الجسم للأنسولين، وتنقية الجسم من آثار النظام الغذائي الغني بالدهون.

وعُرضت نتائج الدراسة مؤخراً في مؤتمر “أمراض الهضم” الذي انعقد في سان دييجو بكاليفورنيا، وشارك في تجارب الدراسة 15 شخصاً طُلب منهم الصيام لمدة 15 ساعة من بين الشروق وغروب الشمس لمدة 4 أسابيع.

وأظهرت نتائج فحوصات الدم التي خضع لها المشاركون خلال الأسبوع الخامس بعد انتهاء الصيام زيادة مستوى بروتين يسمّى تروبوميوسين، ويُرمز له TPM، ويلعب هذا البروتين دوراً مهماً في زيادة حساسية الجسم للأنسولين؛ وبالتالي تقليل خطر السكري، وتحسين حرق الجسم للطاقة وخفض الوزن.