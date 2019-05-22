شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة عين السباحين .. تسبب احمرار وحساسية بالعين عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قدوم فصل الصيف وسعى الجميع للغطس ونزول المياه قد تتأثر العين مثلها مثل الجلد بالمياه وتسبب ما يطلق عليه عيون السباحين خاصة عند الأطفال.

على الرغم من أن الكمية الزائدة من المياه المالحة والكلور مهمة في الحفاظ على نظافة المياه ، إلا أن ارتفاع مستوى المواد الكيميائية يمكن أن يسبب حساسية لعيون الطفل وذلك وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth".



عيون السباحين تصيب الأطفال بعد التمرين

علامات عين السباحين

هل لاحظت احمرار عيون الطفل بعد الانتهاء من تمرين السباحة أو الغطس فى مياه البحر، وتُعرف تلك المتلازمة ذاتها باسم عين السباح والمعروف أيضًا باسم التهاب الملتحمة الكيميائى ، يحدث ذلك نتيجة التخلص من الغشاء المسيل للدموع ومحتوى الماء بسبب المواد الكيميائية الموجودة في الماء.

إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح ، يمكن أن تؤدي احمرار العيون إلى حدوث تقرحات ، و قد تظهر متلازمة العين للسباحين في أحد العينين أو كليهما في وقت واحد وتشمل أعراضها:

تهيج مستمربالعين.

الدموع المفرطة.

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احمرار وحرقان مستمر.

رؤية مضطربة أو غير واضحة.

تورم الجفون.



احمرار العين

كيفية الوقاية من عيون السباحين

أفضل طريقة ممكنة للحفاظ على عيون طفلك آمنة هي من خلال ضمان ارتداء نظارة واقية مناسبة للسباحة لحمايتها من فائض الكلور والمواد الكيميائية في الماء، يمكن للمرء أيضا شراء نظارات واقية من الأشعة فوق البنفسجية لتعزيز السلامة.

نتيجة انعكاس الضوء على مياه المسبح ، من الأفضل أن تجعل طفلك يرتدي نظارة شمسية عندما لا يكون داخل المسبح، لأن ذلك يساعد في إنقاذ العيون من الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس المباشرة.

يساعد الترطيب المناسب في الحفاظ على صحة الدموع.

تأكد من أن الطفل يستهلك أكثر من الماء المعتاد في يوم السباحة من الأيام العادية الأخرى.