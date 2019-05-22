إنفوجراف.. 11 سبباً للسعال المستمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر السعال المستمر مرضاً مؤرقاً ومقلقاً، يمكن أن يؤدي إلى الضغط النفسي ومشكلات عضوية وعواقب صحية وخيمة.

ويُعدّ السعال المزمن غير المتوقّف، الذي يُجدّد نفسه باستمرار، حالةً شائعةً يعاني منها أشخاص كثيرون، كما يكون مصحوباً ببلغم أو دماء أحياناً.

وتتضافر أسباب تُسفر عن هذه الإصابة المرضية، من أبرزها الربو والانسداد الرئوي المزمن والتدخين، فضلاً عن الأمراض الفيروسية مثل الإنفلونزا والبرد.

الإنفوجراف التالي يستعرض 11 سبباً تؤدي إلى الإصابة بالسعال المستمر:



